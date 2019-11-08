ТОП-10 светских львиц, блиставших в нулевых. Что с ними сейчас?

Мода проходит и уходит. В том числе и на людей. В мире гламура и глянца каждый год новые тренды, новые герои. Когда-то эти девушки появлялись на всех светских раутах и их знала вся Москва. Теперь светские львицы нулевых редко появляются в свете, даже на самых громких вечерах. Чем же они заняты?

Оксана Робски

Instagram @robskioxana

В 2000-х супруга олигарха Оксана Робски стала известна общественности как писательница. В 2005 году ее дебютный роман о жизни российской бизнес-элиты вошел в шорт-лист премии «Книга года» вместе с произведениями Дэна Брауна и Бориса Акунина. Карьера Оксаны была на пике, когда вместе с Ксенией Собчак она выпустила книгу «Zамуж за миллионера». Дальше популярность Робски пошла на спад, а сама светская львица покинула пределы России. Сейчас женщина переквалифицировалась в сценариста — пишет материал для рекламных роликов, клипов и фильмов в Голливуде.

Мария Контэ

Facebook.com / masha.conte.9

Повелительница московского света, замаскированная дюжиной легенд. Именно такой имидж был создан у поэтессы Марии Контэ. Раскрывать секреты личной жизни девушка не предпочитала, однако было известно, что звучную фамилию подарил ей муж-граф. Все изменилось в одночасье: расставание с любимым мужчиной, страшная болезнь и, как следствие, уход в тень от светских раутов. Сейчас в жизни селебрити нет места вечеринкам — девушка ведет свой блог, где публикует стихи собственного сочинения, ведет программу «Контекст» на телеканале ТВ-3, где рассказывает о литературе и искусстве, а также занимается воспитанием дочери Таис.

Шахри Амирханова

Instagram @shakri

Внучка известного поэта Расула Гамзатова и главный редактор российских изданий Harper’s Bazaar и Tatler была завсегдатаем модных вечеринок. Но отойдя от руководства журнала Шахри ушла в материнство — сейчас у некогда популярной селебрити подрастает дочь Алсу. Также известно о личной жизни Шахри. Отец ребенка — клавишник группы Pompeya Александр Липский, которого Шахри сопровождает в гастрольных турах. С 2016 года журналистка начала издавать англоязычный медиа-проект INRUSSIA, где публикуется информация о событиях в России и мире.

Ульяна Цейтлина

РИА Новости / Валерий Левитин

Имя фотомодели, снимавшейся для российского издания Playboy в 1990-е, стало известно в начале 2000-х. Она блистала на светских вечеринках, тесно дружила с Ксенией Собчак. Но после рождения сына, Цейтлина и Собчак поссорились. Причина конфликта осталась загадкой, а светская львица постепенно перестала появляться на светских мероприятиях. Смена образа жизни явно пошла Ульяне на пользу. Спустя пять лет фотомодель вышла замуж за предпринимателя Алексея Федорычева.

Юлия Мильнер

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Модель Юлия Мильнер часто появлялась в светской хронике с коротко стриженной прической. Красавице шел такой образ благодаря модельной внешности. Но после замужества Юлия переквалифицировалась в художника и фотографа. Бизнесмен Юрий Мильнер обеспечил супругу всем, чтобы она занималась любимым хобби. Однажды на одной из выставок картину девушки оценил сам Абрамович, выразив восхищение. Сейчас Юлия воспитывает двух детей и помогает мужу в осуществлении его проектов.

Анастасия Калманович

Instagram @nastiafomkalmanovich

Российская актриса участвовала в популярных проектах и была первым продюсером Земфиры. В начале нулевых она часто появлялась на фото рядом с певицей. Тогда же она встретилась с миллионером — Шабтай Генрихович фон Калманович стал первым мужем Анастасии. Рождение дочери не помогло удержать семью, и они расстались. Гибель бывшего мужа принесла изменения в жизнь актрисы: героиня светской хроники попала в громкий скандал. Воспитывать дочь после гибели миллионера взялись его родственники. Череда тяжелых событий пошатнули бывшую селебрити. Наладилась жизнь после встречи с диджеем Федором Фоминым. Сейчас Анастасия проживает в Латвии с мужем и сыном Тихоном, а также занимается продюсированием.

Ксения Вирганская-Горбачева и Анастасия Вирганская

ТАСС / Александра Мудрац, РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Внучки экс-Президента СССР некогда составляли надежду светской журналистики — обе окончили журфак МГИМО. Но несмотря на громкую фамилию барышни вели себя скромно. Ксения была главным редактором русской версии журнала L’Officiel, после ее заменила Ксения Собчак. Анастасия некоторое время вела колонки о моде в глянцевых журналах. Сейчас знаменитые внучки замужем — Ксения вышла за бывшего концертного директора Авраама Руссо Дмитрия Пырченкова, а Анастасия счастливо живет с пиарщиком крупной компании Дмитрием Зангиевым.

Ева Ланска

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Выпускница журфака МГУ пыталась стать известной писательницей и выпустила несколько романов. Но журналисты обнаружили, что продвижением занимается супруг Евы — сын бывшего вице-премьера Христенко. Однако это не сильно беспокоило Еву. Светская львица устраивала вечеринки в роскошной обстановке. Но волшебное время закончилось: в ходе развода муж-олигарх потребовал вернуть ему несколько миллионов рублей, которые были потрачены на ремонт дачи тещи. Но девушку такой жизненный поворот не сломал. Сейчас она воспитывает дочь, входит в «Союз социальной защиты детей» и Общественную палату РФ.

Полина Дерипаска

ТАСС / Сергей Бобылев

Подруга Шахри Амирхановой и Дарьи Жуковой была завсегдатаем столичных тусовок. В 2001-м Полина вышла замуж за известного миллионера Олега Дерипаску. Именно финансовая поддержка мужа помогла построить девушке карьеру в журналистике. Но прошло несколько лет, и теперь выход в свет для Полины не развлечение, а работа. Сейчас она успешно занимается издательским бизнесом, а также воспитывает двух детей — Петю и Марусю.

Лейла Алиева

Instagram @leyla999

Дочь президента Азербайджана любила позировать в бандажных платьях, щедро демонстрируя идеальную фигуру. В 2006 году она вышла замуж за певца Эмина Агаларова и стала неоднократно появляться в светской хронике. Однако после громкого развода с музыкантом Лейла ушла в тень, но это ей ничуть не помешало. В настоящее время девушка ушла в общественную деятельность. Она вице-президент Фонда Гейдара Алиева и посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Также Алиева не забывает и про творчество. В июле 2018 года в Лондоне на английском языке была издана книга «Мир растворяется подобно сну», а в октябре был издан сборник стихов Лейлы Алиевой «Мир растворяется подобно сну…» на узбекском языке.

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