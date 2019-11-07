Не легки на подъем: ТОП-5 поп-звезд, склонных к полноте

Карьера поп-звезды обязывает женщину вне зависимости от возраста держать себя в форме. Любовь поклонников переменчива и иногда оборачивается разочарованием. Кому-то идеальная фигура дается от природы. Кому-то стоит невероятных усилий. В многолетней борьбе за стройность каждая склонная к полноте исполнительница рано или поздно оказывается перед выбором: следовать за красотой до конца или принять себя как есть. В представленном списке нашлось место и первым, и вторым.

Келли Кларксон

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Хейтеры не раз критиковали певицу за избыточный вес. Тяга к лишним калориям наблюдалась у нее на протяжении всего творческого пути. Прежде она старалась не обращать на внимания на злые отзывы. Но годом ранее решила взять себя в руки. Медики диагностировали у 37-летней Кларксон заболевание щитовидной железы. С того момента Келли начала принимать лекарства и следить за питанием.

Ей удалось сбросить 20 килограммов. Такого результата звезда добилась без физических нагрузок. Идти в спортзал она наотрез отказалась. Зато всерьез озаботилась тем, что она ест после прочтения книги «Парадокс растений» Стивена Грэндри. По словам Кларсон, отныне она употребляет только то, в чем нет ГМО и пестицидов.

Мэрайя Кери

www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

49-летняя певица никогда не была похожей на тростинку. Хотя неизменно выбирала вызывающий стиль одежды — мини-юбки, шорты, обтягивающие платья. В молодые годы ей удавалось управлять весом и периодически делаться стройной. В последние же несколько лет Кери расслабилась и набрала значительно больше положенного. В 2017 году ее масса достигла критической отметки. Число на весах стало трехзначным.

Врачи забили тревогу. Тогда Мэрайя, наконец, взялась за дело. На какое-то время ей удалось похудеть. И вновь знаменитость сорвалась на обжорство. Нервные срывы и депрессии она привыкла заедать неполезной пищей. Сбросить вес обладательнице «Грэмми» помогают тренировки и белковая диета, которую певица ненавидит.

Кристина Агилера

www.globallookpress.com / f84

У Кристины Агилеры в коллекции шесть статуэток «Грэмми». Казалось бы, она добилась на сцене всего, чего могла, включая худобу. Но время идет, и килограммы растут. За последнее десятилетие исполнительница пережила несколько нервных срывов из-за критики по поводу веса. Субтильная в начале карьеры, она превратилась в пышку. Жесткие диеты и изнурительные тренировки приносили плоды. Но недавно в отличие от коллег по цеху 38-летняя исполнительница остановила бой за стройность и, похоже, выкинула белый флаг.

В этом месяце она появилась на сцене в Дублине с необъятной фигурой, да еще и в полупрозрачном боди. Певица не стала скрывать увеличенные бедра и огромные ляжки. Вместо этого она решила их подчеркнуть. Многие поклонники не одобрили увиденное. Сама же Агилера теперь уверяет, что с весом у нее появились желанные формы и ощущение счастья. Нынешний вид Кристины нравится ее бойфренду Мэттью Ратлеру. И это для звезды приоритетно.

Бритни Спирс

www.globallookpress.com / Barcroft Media

Трансформации певицы давно стали обыденными для ее фанатов. С одной стороны Бритни на протяжении лет признавали одной из самых высокооплачиваемой исполнительницей — хочешь не хочешь нужно держать себя в тонусе. С другой стороны нестабильная психика артистки не раз за карьеру откатывала назад то многое, чего она добивалась непосильным трудом. В том числе и малый вес. Бритни неоднократно лечилась в клинике от психического расстройства.

Алкоголь, наркотики, нездоровая пища и длительные паузы в тренировках делали свое дело. Спирс то и дело отращивала живот. С последствиями неправильного образа жизни певица борется до сих пор. В этом ей помогает возлюбленный и по совместительству фитнес-тренер Сэм Асгари. С новым бойфрендом 37-летняя Бритни вернулась к гимнастике и ударными темпами возвращает утраченную форму.

Лана Дель Рей

www.globallookpress.com / Fotoarena

Еще одна американская певица Лана Дель Рей тоже никогда не могла похвастаться модельной фигурой. Как и Мэрайя Кери, склонная к полноте исполнительница имеет привычку заедать стресс калорийными блюдами. Оттого Лана предпочитает скрывать фигуру под свободными сарафанами и длинными юбками. Не раз Дель Рей отмечала, что некомфортно чувствует себя на публике, когда не в форме.

Раскрепощается артистка во время отпусков. В том числе позволяет себе вредную пищу. Ее покой нарушают разве что папарацци. Фотографы неоднократно заставали ее с неудобными жировыми складками на теле. Похоже, как и Агилера, в последние годы она приняла новую себя и не соблюдает строгих рамок в питании. Получат ли поклонники свою некогда красивую любимицу назад из лап нерадивых калорий, можно только гадать. Меж тем певице лишь 34 года. Ей и ее фанатам рано падать духом.

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