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Ален Делон пожелал усыпить своего пса

, 19:50 | Мия Субботина 64

Зоозащитники недоумевают, как можно добровольно убить свою собаку.

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

Известный актер Ален Делон пожелал усыпить своего любимого пса после собственной смерти, пишет Teleprogramma.pro. Мужчина пояснил в завещании, что не хотел бы, чтобы собака мучилась от тоски по хозяину.

Знаменитый французский актер театра и кино с молодости известен не только как кинозвезда и секс-символ 60-х, но и как спаситель бродячих собак. Для этого он специально носил военные куртки с огромными карманами, чтобы отогревать щенков. А однажды в интервью актеру составили компанию четвероногие, которых он смешно сюсюкал. По словам кинолога Анны Барятинской, такое поведение человека с животными считается нормальным.

«Чем больше говоришь с собаками, чем больший словарный запас используешь в общении с ними, тем больший отклик можно получить», — говорит эксперт в комментарии Teleprogramma.pro.

Известно, что Делон до сих пор состоит в Обществе защиты животных и содержит пять питомников для бездомных собак и кошек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветеринар в Челябинске спасает домашних животных от эвтаназии.

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