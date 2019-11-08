ИноСМИ, работающие в России как иноагенты, обяжут создавать юрлицо

В России ужесточат закон о СМИ. Правда новшества коснутся лишь иностранных средств массовой информации, которые признаны в нашей стране иноагентами. Их обяжут оформляться как юрлицо, а значит работать они будут согласно российскому законодательству. Поправки к закону направлены в Госдуму. Предположительно, их примут до конца года.

«Посчитали необходимым и это есть в законопроекте, который находится сейчас в стадии подготовки ко второму чтению, обязать иностранных агентов, открывать в России юридические лица, и эти юридические лица уже в полном объеме будут подпадать под действие закона, в том числе предусматривающих определенный порядок работы юридических лиц, являющихся иностранными агентами», — заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Поправки к закону стали ответной реакцией Москвы. За рубежом ряд российских СМИ уже давно признаны иноагентами и не раз подвергались нападкам со стороны властей.

К слову, комиссия Совета Федерации по вмешательству в дела РФ пока не рассматривает возможность уголовного наказания за нарушение закона об иноагентах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд признал законным внесение ФБК в список иностранных агентов.