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  4. В частном детском саду Перми воспитательница материла детей

В частном детском саду Перми воспитательница материла детей

, 22:06 | Анастасия Игонина 47

Родители малышей подозревают, что женщина могла также поднимать руку на подопечных.

Фото: DPA/TASS

Воспитательница частного детского сада в Перми долгое время кричала матом на детей. Об этом стало известно после того как мама одного из воспитанников садика оставила в группе включенный диктофон.

На трехчасовой записи, сообщает издание 59.ru, преимущественно слышны крики и плач детей. Голос воспитательницы звучит только на повышенных тонах — и нередко с использованием нецензурной лексики.

«Иди отсюда, задолбал меня уже! Хватит лезть!»

«Сил моих нет уже, как надоели вы. С ума сойти, сейчас прибью я нахрен. Задолбали вы», — кричит на малышей женщина.

Кроме того, родители подозревают, что воспитательница могла применять к детям силу. Мальчик, родители которого передали журналистам запись, рассказывают, что дома он постоянно повторял одну и ту же фразу — «тетя Леву бам». После просьбу показать, кто именно бил детей в группе, мальчик уверенно показал на ту же женщину. При этом ребенок вел себя так, словно воспитательница его запугивала, а после «очной ставки» и вовсе стал просить оставить его дома.

Информация о происходящем в детском саду передана в правоохранительные органы. Сотрудники полиции начали проверку и уже наведались в учреждение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в детском саду Петербурга после вспышки дизентерии нашли многочисленные нарушения.

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