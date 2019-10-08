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  4. В детском саду Петербурга после вспышки дизентерии нашли многочисленные нарушения

В детском саду Петербурга после вспышки дизентерии нашли многочисленные нарушения

, 11:20 Эфирная новость 12

Воспитатель и девять малышей оказались в тяжелом состоянии в больнице.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Стариков, 5-tv.ru

В одном из детских садов Петербурга произошла вспышка дизентерии. Сразу девять детей младшей группы и воспитатель оказались в больнице. Многие в тяжелом состоянии в реанимации.

«Три дня мы находились в реанимации. Постоянно не прекращался стул с кровью. Ребенок очень сильно был истощен», — рассказывает мама одного из малышей.

Родители так напуганы, что попросили не показывать их лица. Кто-то из малышей до сих пор под капельницами. Впрочем, самое страшное позади. У всех заболевших один и тот же диагноз: «дизентерия».

Роспотребнадзор тут же начал проверку дошкольного учреждения. В итоге нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований — выводы экспертов у Екатерины Ивановой.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с заведующей детским садом, в котором произошло ЧП.

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