Суд отказался разводить Лолиту с ее молодым мужем

Мировой суд отказался удовлетворить решение о расторжении брака между певицей Лолитой Милявской и ее мужем Дмитрием Ивановым. Спортсмен считает, что в решении суда есть вина прессы.

Слушания по делу о разводе Милявской и Иванова прошли 8 ноября. После почти десяти лет брака оба приняли однозначное решение развестись. Однако суд отказался расторгать союз.

После заседания Иванов вышел к журналистам и сказал, что он недоволен решением суда. По его мнению, развода не удалось добиться из-за внимания СМИ к процессу.

«Если бы не вмешательство прессы, нас бы давно уже развели, чего я очень хочу», — заявил тренер.

Он добавил, что над отношениями должны работать оба партнера. Однако 44-летнему Дмитрию и 55-летней Лолите так и не удалось договориться об этом.

«Наши отношения стали сходить на нет. Мы перестали понимать друг друга, и это не могло долго продолжаться», — подытожил Иванов.

Мировой суд мог отказаться разводить супругов из-за встречного иска Лолиты, пишет ФАН. Певица потребовала признать ее брак фиктивным. Она полагает, что супруг изначально не планировал создавать с ней семью, а также тайно снимал деньги с ее счетов.

Как сообщал 5-tv.ru адвокат Лолиты Милявской ранее заявил, что ее супруг имел неосторожность и наглость писать любовнице с компьютера певицы.