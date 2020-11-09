Что можно и категорически нельзя делать 9 ноября в день Нестора Летописца

|
Ниса Мурзанаева
5 341

Ученого монаха почитают за создание наиболее ранней летописи «Повесть временных лет». В день, когда верующие чтят его память, необходимо соблюдать несколько запретов.

Фото, видео: ТАСС / Нозим Каландаров

В день 9 ноября православные христиане чтят память преподобного Нестора Летописца. Именно он создал наиболее ранний из древнерусских летописных сводов начала XII века — «Повесть временных лет».

Преподобный Нестор Летописец родился в Киеве. В 17 лет юноша начал обучение в Киево-Печерской обители, позже был пострижен в монахи, а потом посвящен в иеродиаконы. Нестор много времени проводил за письменными трудами и отдавал все силы учебе. «Повесть временных лет» была написана после компоновки сведений из множества источников.

Что нельзя делать 9 ноября

В этот день ни в коем случае нельзя переедать. Стоит максимально ограничить себя в еде и предаться благим мыслям и молитвам.

Также 9 ноября строго-настрого запрещено давать другим людям в течение дня обещания, но не выполнять их. Если позабыть об обещанном, в день святой Прасковьи (10 ноября) человеку воздастся, несмотря на наличие или отсутствие у него злого умысла.

Что можно делать 9 ноября

В этот праздничный день принято давать наперед большие, значимые обеты — обещания. Финансово обеспеченные люди в древности зарекались построить церковь или подать большую милостыню. Женщины клялись сшить или связать какое-либо изделие только за одну ночь. Кто-то обещал отнести подношения (пироги, хлеб, одежду, полотенца, платки и другое) в храм.

Пообещав перед иконой выполнить какой-либо зарок, в случае беды, обещание нужно было срочно осуществить — тогда все напасти отступали.

Приметы на 9 ноября

— на деревьях иней — на неделе будет сильное похолодание;

— сильный туман утром — к теплым денькам;

— снег лежит на влажной почве — весна будет ранней и теплой.

Праздники и знаменательные даты

9 ноября во всем мире отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма; Международный день антиядерных акций и рождение Пророка Мухаммеда.

Именины у Андрея, Еротииды, Капитолины, Марка и Нестора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя делать 8 ноября в Дмитриев день.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.19
-1.27 91.35
-0.77
ТОП-5 знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются маньяки

Последние новости

8:55
Порядок оформления мелких ДТП в России могут изменить
8:46
Что можно и категорически нельзя делать 9 ноября в день Нестора Летописца
8:41
«Железные» невесты: Женская команда готовится к соревнованиям по армреслингу
8:38
Названы главные ошибки медиков и пациентов при тестировании на COVID-19
8:29
«Вдохновила Дзюбу на подвиги»: Боня станцевала тверк и пошутила на тему секс-скандала
8:17
Забег без проигравших: Как изменился формат «Гонки героев» в Петербурге

Сейчас читают

Оцепенели от ужаса: Как чрезмерная забота довела школьника до кровавой расправы над семьей
ТОП-5 знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются маньяки
🧙‍♀ Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США