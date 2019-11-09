Актриса обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании спустя 44 года

Французская актриса Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании спустя 44 года после возможного эпизода, пишет ТАСС.

Монье поведала о случае, произошедшем с ней в 1975 году. Женщина рассказала, что познакомилась со знаменитым кинодеятелем на швейцарском горнолыжном курорте.

Актрисе на тот момент было 18 лет и она, очарованная Полански, с удовольствием проводила время в его компании: они вместе катались на лыжах и ходили в ресторан. Однажды режиссер позвал девушку в хижину и, по ее словам, надругался над ней.

«У меня не было с ним никакой связи — ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков», — сообщила актриса.

86-летний Роман Полански пока никак не отреагировал на обвинения в изнасиловании. В 70-е режиссеру пришлось бежать из Соединенных Штатов из-за подобного скандала. Тогда кинодеятеля обвинили в надругательстве над несовершеннолетней.

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