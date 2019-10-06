Грязные домогательства, недопустимое поведение, скабрезные намеки, принуждение к сексу, шокирующий и наглый харассмент. Это все не про Харви Вайнштейна. И даже не про Пласидо Доминго, которому накануне пришлось покинуть пост директора оперы Лос-Анжелеса из-за обвинений в домогательствах. И даже не про Роберта Де Ниро, на которого набросились за то, что он якобы обижал свою помощницу по половому признаку. На этой неделе эти стройные и недоумевающие ряды пополнил Борис Джонсон.

Премьер-министр Британии оказывается тоже, когда-то давно, давал волю рукам. Журналистка Шарлотта Эдвардс рассказала, как он щипал ее за внутреннюю поверхность бедра и даже, о ужас, выше. По канонам тут же сразу объявились и другие, которые вспомнили.

Политик, понятно, все опровергает, пытается работать. Вот даже новый план по Brexit представил, а потом решил отсрочку попросить. Но это теперь никого не интересует. С таким набором компромата Джонсон вообще рискует не дотянуть до Brexit. Его противники уже готовят судебные иски и требуют отставки премьера.

Кирилл Сергеев о «грязном Борисе».

Эту беседу с журналистами Борис Джонсон, кажется, оттягивал до последнего. Сначала кругами и оглядываясь, бродил по торговому залу супермаркета, затем необычно долго изучал конфеты и кошачий корм. Он знал, что первые вопросы репортеров будут не из приятных.

«Господин премьер-министр, вас обвиняют в домогательстве. Это правда?» — спросили журналисты.

«Нет, и я думаю, что людям гораздо важнее узнать, что власти делают для них сейчас. Это инфраструктура, это дороги», — ответил премьер-министр Великобритании.

«Я бы хотела вернуться к вопросу о домогательствах», — продолжает настаивать представитель СМИ.

«Я уже сказал то, что хотел», — уходит от ответа Борис Джонсон.

Речь о статье, которая вышла в главной газете Британии. Автор публикации — колумнистка Sunday Times Шарлотта Эдвардс — в красках описала, как на одной из рабочих встреч Джонсон погладил ее по внутренней стороне бедра. События 20-летней давности женщина на удивление помнит в деталях. Но поделиться ими почему-то решила только сейчас, когда Джонсон стал портить жизнь всем лордам сэрам и пэрам парламента своим выходом из ЕС.

«Я написала о случае, когда Борис Джонсон погладил меня за бедро во время обеда. И то же самое он сделал с девушкой, сидящей по другую сторону. Если премьер-министр этого не помнит, это лишь значит, что моя память лучше, чем его», — написала Шарлотта Эдвардс.

По словам Эдвардс, такое поведение было как раз в духе Джонсона. До средины двухтысячных он занимал пост редактора в журнале Spectator, который в эпоху его руководства называли не иначе как Sextator. Тогда в непристойных связях с коллегами были замечены почти все сотрудники редакции, да и сам премьер — с подчиненной Петронеллой Вайат. О похождениях любвеобильного Джонсона теперь и в кабинете министров говорят, что прекрасно знали не удивлены, не сомневаются.

«Я знаю Шарлотту и верю всему, что она говорит», — заявил министр здравоохранения Великобритани Мэттью Хэнкок.

«То есть вы верите, что Джонсон сжимал ее бедро?» — уточняет журналист.

«Конечно, и я подчеркну, что эта тема очень важна. Нужно уделить внимание ее словам», — подчеркнул Хэнкок.

Впрочем, нашлись и те, кто решил поддержать премьера. Сразу же после обвинения с заявлением выступил министр финансов.

«Премьер заявил, что это ложь и я ему верю. Это необоснованные обвинения! Это не стоит и малейшего внимания. Я хочу напомнить, что вообще-то мы управляем страной — это куда важнее», — сказал Саджид Джавид.

Удивительно, что обвинения в домогательствах Джонсон слышит уже второй раз за неделю: всего за сутки до «скандала с ляжками» его уличили в интимных встречах за деньги. Якобы в обмен на гранты из бюджета — более 100 тысяч фунтов — бывший мэр Лондона «заезжал на чай» к американской бизнес-вумен Дженнифер Аркури. Доказательств нет, но, чтобы пошатнуть политика, достаточно и намека.

«Здесь много людей недовольны поведением Джонсона. Не только политические враги и оппозиция, даже его соратники — консерваторы. Репутация премьера пострадала, он частично потерял контроль над ситуацией в стране», — резюмирует международный обозреватель газеты The Times Мишель Биньон.

Западные эксперты Джонсона не оправдывают, но уверены: на фоне грядущего Brexit обвинения в харассменте возникли неспроста. Таким же образом — раздувая грязные скандалы — неугодных политиков не раз заставляли уходить в отставку. В 2011-м после обвинений в изнасиловании свой пост покинул глава МВФ Доминик Стросс-Кан, а совсем недавно должности лишился один из ключевых британских министров — Майкл Фэллон. Глава минобороны по иронии сдался без боя.

«В последние дни появилось множество обвинений в мой адрес. Я признаю, что в прошлом вел себя неподобающим для вооруженных сил образом. Я сделал выводы и добровольно покидаю свой пост», — покаялся министр обороны Великобритании периода 2014–2017 годов Майкл Фэллон.

Теперь политологи сходятся во мнении: карту сексуального скандала планируют разыграть и с самим Джонсоном. После неудач с продвижением своего сценария Brexit, роспуском парламента и реформами в экономике такие обвинения могут спровоцировать импичмент гораздо надежнее, чем что бы то ни было.

«Сейчас в суде рассматривается вопрос о том, что Джонсон не делает должных усилий для того, чтобы остановить Brexit по самому тяжелому сценарию — без сделки. То есть очень много разных проблем, с которыми сталкивается Джонсон», — комментирует доцент кафедры европейских исследований СПБГУ Наталья Заславская.

Впрочем, Джонсон решительно намерен довести Brexit до конца. На днях премьер заявил, что выход Британии из ЕС состоится 31 октября и при любых условиях. Если, конечно, не найдутся и другие жертвы харассмента.

Чтобы в небытие ушел Харви Вайнштейн потребовались десятки женщин, которые страдали с ним по собственной воле. Чтобы загубить карьеру и предать забвению Кевина Спейси хватило уже одного случая из прошлого. Сейчас ровно также пытаются уничтожить Роберта Де Ниро — помощница актера обвинила его в половой дискриминации и непристойном поведении.

Изгнать целого британского премьера у подозрительных борцов за нравственность пока не получается, но никто не знает какие козырные дамы припасены у них в рукаве.