Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене

Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст». После премьеры кинокартины звезда «нарвалась» на бурное обсуждение и критику в массмедиа.

В передаче на YouTube-канале артистка расплакалась, рассказывая о хейте в свой адрес после съемок в эротической сцене.

«Меня раздражает борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии, и в семье своей, среди своих друзей, коллег. До сих пор — это тема моей жизни, она меня волнует, бесит», — со слезами на глазах поделилась звезда.

По словам Кристины Асмус, зрители просто не были готовы увидеть подобных откровений в фильме.

«Мой муж — один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна. Общество наше действительно не готово к такому», — заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье. Актриса утверждает — она даже готова заплатить неустойку за уход из нового проекта перед самым началом съемок.