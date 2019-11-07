  1. Пятый канал
  4. Асмус откажется от роли после травли за откровенную сцену в фильме «Текст»

Асмус откажется от роли после травли за откровенную сцену в фильме «Текст»

, 11:29 1 662

Актриса заявила, что готова заплатить неустойку за уход из нового проекта перед началом съемок. Такое решение она приняла потому, что в эпизодах картины ей пришлось бы сниматься в нижнем белье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус планирует отказаться от съемок в новой ленте. Актриса пойдет на такой шаг, поскольку не желает сниматься в нижнем белье. В сценарии фильма имеется ряд таких эпизодов. За уход из проекта на пороге его запуска она готова заплатить неустойку. Об этом знаменитость заявила в радио-интервью Юлии Морозовой.

Расторгнуть контракт знаменитость побудила нескончаемая волна критики в ее адрес после съемок в скандальной сцене из фильма «Текст». В ней актриса с партнером Иваном Янковским изображает половой акт на камеру мобильного телефона. Как впоследствии признавалась знаменитость, это первый подобный эпизод в ее карьере. После выхода картины негодовавшие пользователи на разные лады упрекали жену Гарика Харламова и будущую мать в непристойном поведении. Позже появились и несколько сайтов, где против артистки и резидента Comedy Club вели спланированную информационную атаку.

Отрывок выступления на радио Кристина выложила в Instagram и посвятила его «хейтерам, троллям и гоблинам». 

Instagram @asmuskristina

Во время беседы в эфире артистка подчеркнула, что не любит демонстрировать тело окружающим. На светских вечеринках Асмус появляется в закрытых костюмах без глубокого декольте. Поэтому съемки в постельной сцене стали для нее вызовом. Снять удачный дубль удалось лишь с четвертого раза. Первые три и Кристина, и Иван Янковский из-за сильного волнения отыграли зажато. Даже притом, что много лет дружат и работают в одном театре, в том числе исполняют роли мужа и жены.

Героиня интервью рассказала, что морально подготовиться к сцене ей помог муж. По ее словам, Харламову это тоже далось нелегко. Комик знал, что порция критики достанется и ему — так и вышло. Однако супруги стараются пережить этот период вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус отказалась от претензий к авторам своего фото на надгробии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

12:48
Шойгу проинспектировал строительство городка для горной бригады в Кызыле
12:42
«Роскошность и сексуальность»: Чехова пококетничала в кружевном белье
12:36
В Перми совершено нападение на корреспондента телеканала «Россия-1»
12:31
Жена рэпера Джигана опровергла слухи об ЭКО
12:21
Глава ФСБ РФ: ИГ* создает в Афганистане плацдарм для экспансии в страны СНГ
12:15
Житель Прикамья жестоко зарезал беременную жену и трехлетнего сына

Сейчас читают

Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев