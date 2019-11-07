Асмус откажется от роли после травли за откровенную сцену в фильме «Текст»

Кристина Асмус планирует отказаться от съемок в новой ленте. Актриса пойдет на такой шаг, поскольку не желает сниматься в нижнем белье. В сценарии фильма имеется ряд таких эпизодов. За уход из проекта на пороге его запуска она готова заплатить неустойку. Об этом знаменитость заявила в радио-интервью Юлии Морозовой.

Расторгнуть контракт знаменитость побудила нескончаемая волна критики в ее адрес после съемок в скандальной сцене из фильма «Текст». В ней актриса с партнером Иваном Янковским изображает половой акт на камеру мобильного телефона. Как впоследствии признавалась знаменитость, это первый подобный эпизод в ее карьере. После выхода картины негодовавшие пользователи на разные лады упрекали жену Гарика Харламова и будущую мать в непристойном поведении. Позже появились и несколько сайтов, где против артистки и резидента Comedy Club вели спланированную информационную атаку.

Отрывок выступления на радио Кристина выложила в Instagram и посвятила его «хейтерам, троллям и гоблинам».

Instagram @asmuskristina

Во время беседы в эфире артистка подчеркнула, что не любит демонстрировать тело окружающим. На светских вечеринках Асмус появляется в закрытых костюмах без глубокого декольте. Поэтому съемки в постельной сцене стали для нее вызовом. Снять удачный дубль удалось лишь с четвертого раза. Первые три и Кристина, и Иван Янковский из-за сильного волнения отыграли зажато. Даже притом, что много лет дружат и работают в одном театре, в том числе исполняют роли мужа и жены.

Героиня интервью рассказала, что морально подготовиться к сцене ей помог муж. По ее словам, Харламову это тоже далось нелегко. Комик знал, что порция критики достанется и ему — так и вышло. Однако супруги стараются пережить этот период вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус отказалась от претензий к авторам своего фото на надгробии.