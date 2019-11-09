«Все с нуля»: Спустя семь лет россиянин Денис Лисов вернулся в Хабаровск с детьми

Россиянин Денис Лисов вместе с тремя дочерьми, которые ранее были помещены в Швеции приемную семью, вернулся в Хабаровск. Семья не была на родине уже семь лет.

Самолет, вылетевший из Москвы, приземлился в городе в 9 часов по местному времени. В аэропорту Лисова вместе с детьми встречали родственники и друзья. Он обнялся с родными и близкими, а после дал интервью журналистам, в котором рассказал о дальнейших планах по возвращении в Россию.

Мужчина отметил, что в приоритете на данный момент — решение социальных вопросов.

«Основные — школа, детские садики, трудоустройство меня уже на работу, бытовые вопросы всякие разные мелкие. Юридические — это социальные в первую очередь: детские садики, школы, оформление документов на регистрацию. Все как бы с нуля. Дети младшие родились в Швеции, а старшие здесь», — сообщил Лисов, а также добавил, что благодарен польским адвокатам и пограничникам, которые помогли воссоединению его семьи.

В 2017 году мать трех несовершеннолетних детей Дениса Лисова была госпитализирована с тяжелым заболеванием, после чего органы ювенальной юстиции Швеции поместили их в приемную мусульманскую семью. Свое решение шведские власти объяснили тем, что в одиночестве отец не справился с содержанием трех дочерей.

Мужчина, несогласный с решением органов, решил вывезти своих малышек из государства. Когда ему, наконец, удалось пересечь границу — его задержали в Варшаве, потому что в Швеции его детей объявили в розыск. Благодаря работе адвокатов и поляков, оказавших содействие, Денис Лисов вернулся на родину вместе с дочками.

По словам многодетного отца, в Европу он выехать не сможет, так объявлен в международный розыск.

«Международный розыск так и остался, то есть въезд в Европу мне и детям будет опасен, потому что меня арестуют, а детей могут поместить обратно в ту семью», — рассказал Лисов.

Власти Хабаровского края готовы помочь семье в оформлении пособий и пенсий по потере кормильца, с детским садом и школой для детей. Также им планируют оказать необходимую юридическую помощь. Предполагается, что в России семья будет жить у родственников в селе Скворцово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин Лисов прилетел вместе с семьей из Варшавы в Москву.