В число претендентов на «Золотой глобус» впервые попали шесть российских фильмов

В предварительный перечень претендентов на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» впервые вошли шесть российских лент. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

В числе соискателей оказались фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова и «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

«Российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды. Однако сразу шесть фильмов в заявке на „Золотой глобус“ говорит о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока», — отметила Евгения Маркова.

Всего в лонг-лист премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» попали 93 картины из 65 государств. Шорт-лист категории объявят 9 декабря. Как показывает опыт прошлых лет, в него попадет не более пяти работ от каждой страны.

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