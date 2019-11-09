  1. Пятый канал
  4. В число претендентов на «Золотой глобус» впервые попали шесть российских фильмов

В число претендентов на «Золотой глобус» впервые попали шесть российских фильмов

, 10:53 | Валентин Черников 82

Отечественное кино вышло на новый уровень в мировом кинематографе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: kinopoisk.ru, Кадр из к/ф «Дылда» реж. Кантемир Балагов, 2019 г., 5-tv.ru

В предварительный перечень претендентов на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» впервые вошли шесть российских лент. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

В числе соискателей оказались фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова и «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

«Российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды. Однако сразу шесть фильмов в заявке на „Золотой глобус“ говорит о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока», — отметила Евгения Маркова.

Всего в лонг-лист премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» попали 93 картины из 65 государств. Шорт-лист категории объявят 9 декабря. Как показывает опыт прошлых лет, в него попадет не более пяти работ от каждой страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

12:14
Ныряльщика с отрубленными женскими руками выловили из воды в Петербурге
12:06
Шэрон Стоун в платье с глубоким декольте повторила сцену из «Основного инстинкта»
11:51
Во власти стихии: Торнадо в Греции за четыре минуты почти разрушил завод с людьми
11:36
Шарлиз Терон согласилась на восемь протезов лица ради новой роли
11:21
Чем опасны кухонные губки — результаты исследования Роспотребнадзора
11:05
Парень сделал предложение в KFC — теперь все соцсети хотят устроить паре свадьбу

Сейчас читают

Брат Игоря Верника рассказал о самочувствии актера
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
Известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев