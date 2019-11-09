Специалисты Роспотребнадзора объяснили, чем опасны кухонные губки. По словам экспертов, на одном таком приспособлении для мытья посуды может содержаться свыше 350 видов бактерий, вызывающих инфекционные заболевания. В результате эксперимента в ведомстве пришли к выводу, что губки могут быть в 200 раз грязнее, чем сидение унитаза, пишет ФАН.

Согласно проведенному анализу, в 77% исследуемых изделий были обнаружены колиформные бактерии, которые могут спровоцировать острые кишечные инфекции. Еще 86% губок содержали дрожжи и плесень, а 18% — стафилококковые бактерии.

В Роспотребнадзоре пояснили, что источником распространения микробов нередко становятся раковины, разделочные доски, тряпки, столешницы, мусорные ведра и бытовая техника. Чтобы избежать заражения, исследователи посоветовали как можно чаще мыть руки, не ставить сумки с продуктами на стол, регулярно мыть холодильник и менять кухонные губки раз не реже раза в неделю.

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