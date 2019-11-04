Эксперты Роспотребнадзора дали покупателям рекомендации по выбору пирожных и тортов. В ведомстве отметили, что при их выборе лучше отдавать предпочтение местным фабрикам, и покупать кондитерские изделия только в тех местах, где созданы условия для их хранения, то есть со специально оборудованными холодильными полками и проветриваемыми торговыми залами. Это позволит избежать покупки испорченной продукции.

Специалисты также добавили, что при выборе тортов и пирожных необходимо обратить внимание на их состав, срок годности и условия хранения. Если среди прочих ингредиентов в продукт входят меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это значит, что натуральные компоненты заменены на искусственные, которые могут негативно повлиять на здоровье человека.

Что касается условий хранения, то кондитерские изделия следует держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов не более трех суток. Торты и пирожные без отделки кремом разрешается хранить 72 часа, а вот те продукты, в которых использовался белково-сбивной крем, фруктовая отделка или сливочный крем нельзя употреблять уже через 36 часов. В случае, если кулинарное изделие украшено заварным кремом или кремом из взбитых сливок, его срок годности равен шести часам.

Ранее 5-tv.ru сообща, что кондитерские изделия и сыры могут начать маркировать по типу «светофор».