Более пяти тысяч билетов продано на поезда в Крым за первые сутки

Более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно купили пассажиры за первые сутки продаж. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Гранд Сервис Экспресс» будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров с материковой части России по мосту в Крым и обратно. Продажи билетов открылись 8 ноября в восемь часов утра по московскому времени.

Из уже проданных билетов не менее 6% предназначены для детей. Чаще всего билеты покупают москвичи, которые хотят уехать в Симферополь. Обычно для покупки они используют железнодорожные кассы. Также билеты доступны в приложении «ГСЭ Билеты» и на сайте компании-организатора перевозок.

Поезда начнут перевозить пассажиров в Крым и обратно в конце декабря, пишет ФАН. Для этого будут использоваться поезда «Таврия». Из Санкт-Петербурга в Севастополь поедут купейные и плацкартные вагоны. Из Москвы в Симферополь –двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый поезд в Крым пойдет из Санкт-Петербурга.