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Первый поезд в Крым пойдет из Санкт-Петербурга

, 20:17 Эфирная новость 23

Продажа билетов на новое железнодорожное направление стартует 8 ноября.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

В полночь 8 ноября стартует продажа прямых железнодорожных билетов в Крым. Полуостров и материковую часть России соединят именные составы дальнего следования «Таврия».

Первый поезд в Севастополь отправится из Петербурга 23 декабря. Между городами будут курсировать пять одноэтажных составов из купейных и плацкартных вагонов. В пути они будут находиться сорок три с половиной часа.

Из Москвы первые поезда в Крым отправятся на сутки позже — 24 декабря. На дорогу из столицы до полуострова уйдет 33 часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предварительной стоимости билетов на новом направлении.

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