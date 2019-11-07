Первый поезд в Крым пойдет из Санкт-Петербурга

В полночь 8 ноября стартует продажа прямых железнодорожных билетов в Крым. Полуостров и материковую часть России соединят именные составы дальнего следования «Таврия».

Первый поезд в Севастополь отправится из Петербурга 23 декабря. Между городами будут курсировать пять одноэтажных составов из купейных и плацкартных вагонов. В пути они будут находиться сорок три с половиной часа.

Из Москвы первые поезда в Крым отправятся на сутки позже — 24 декабря. На дорогу из столицы до полуострова уйдет 33 часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предварительной стоимости билетов на новом направлении.