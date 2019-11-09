Пацаны: Сыновья Рудковской отказались сниматься в реалити-шоу Собчак

Долгожданное реалити-шоу про семейную жизнь продюсера Яны Рудковской и Евгения Плющенко, генеральным продюсером которого является телеведущая Ксения Собчак, стартовало 9 ноября. Концепция проекта «ЯнаСупер» предполагает, что камера будет всюду следовать за красавицей-блондинкой и членами ее знаменитой семьи.

«Мы разрабатывали формат несколько месяцев, чтобы на выходе получить оригинальный продукт, включив в него лучшее, что предлагает современная индустрия реалити», — приводит слова Собчак KP.RU.

По мнению теледивы, многие подробности семейной жизни Рудковской и Плющенко, а также их близких друзей и коллег станут для зрителей большим сюрпризом.

«Потому что за закрытыми дверьми ее особняка идет совсем другая жизнь», — отметила Собчак.

В то же время старшие дети Рудковской отказались сниматься в проекте.

«Я не хочу торговать своим лицом, — объяснил маме средний сын Николай. — Я не девочка, я — пацан. А пацаны такими вещами не занимаются».

Младший Саша тоже поначалу протестовал против съемок в шоу.

«Не буду даже за игрушки и деньги. Мне деньги и так дают за двойные прыжки», — заявил юный фигурист.

Кроме того, и супруг Яны отказывался от съемок, и тогда ей пришлось согласиться на покупку автодома, о чем Евгений мечтал уже давно.

«Этот проект — большой эксперимент и для меня. В реалити я хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, как она есть на самом деле», — рассказала Яна, добавив, что речь пойдет о таких насущных для всех вопросах как воспитание детей и отношения между супругами.

Ранее Ксения Собчак подробно рассказала о подготовке реалити-шоу «ЯнаСупер«о жизни Яны Рудковской.