«Хочу показать жизнь без купюр»: Собчак готовит реалити-шоу о жизни Рудковской

Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская станет главной героиней нового проекта, над которым работает Ксения Собчак. Звезда планирует запустить новое реалити-шоу о жизни супруги фигуриста Евгения Плющенко. Поклонники с интересом следят за светской львицей в Instagram, однако теперь узнать подробности о том, как она проводит время, фанаты смогут из специальной программы.

Как пишет Starhit, задумка передачи похожа на шоу о семействе Кардашьян. Согласно идее проекта, операторы будут следовать за Рудковской и членами ее семьи повсюду, для того чтобы раскрыть зрителям всю подноготную жизни знаменитости: непривлекательный быт и время от времени возникающие споры и конфликты.

« Этот проект — большой эксперимент и для меня, и для канала. Хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, какая она есть на самом деле. Знаю, что у телеканала преимущественно женская аудитория, и истории, которые происходят со мной, или участницей которых я непосредственно становлюсь, будут интересны и близки женщинам », — поделилась героиня шоу.

Звезда отметила, что в рамках программы обязательно обсудит со зрителями дискриминацию по возрасту. По мнению ведущей, в современном обществе бытует множество нелепых стереотипов, с которыми она в корне не согласна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская показала репетицию Евгения Плющенко с сыном на льду.