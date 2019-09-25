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  4. «Хочу показать жизнь без купюр»: Собчак готовит реалити-шоу о жизни Рудковской

«Хочу показать жизнь без купюр»: Собчак готовит реалити-шоу о жизни Рудковской

, 6:11 197

Согласно задумке нового проекта, операторы будут следовать за членами семьи ведущей повсюду.

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин

Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская станет главной героиней нового проекта, над которым работает Ксения Собчак. Звезда планирует запустить новое реалити-шоу о жизни супруги фигуриста Евгения Плющенко. Поклонники с интересом следят за светской львицей в Instagram, однако теперь узнать подробности о том, как она проводит время, фанаты смогут из специальной программы.

Как пишет Starhit, задумка передачи похожа на шоу о семействе Кардашьян. Согласно идее проекта, операторы будут следовать за Рудковской и членами ее семьи повсюду, для того чтобы раскрыть зрителям всю подноготную жизни знаменитости: непривлекательный быт и время от времени возникающие споры и конфликты.

«Этот проект — большой эксперимент и для меня, и для канала. Хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, какая она есть на самом деле. Знаю, что у телеканала преимущественно женская аудитория, и истории, которые происходят со мной, или участницей которых я непосредственно становлюсь, будут интересны и близки женщинам», — поделилась героиня шоу.

Звезда отметила, что в рамках программы обязательно обсудит со зрителями дискриминацию по возрасту. По мнению ведущей, в современном обществе бытует множество нелепых стереотипов, с которыми она в корне не согласна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская показала репетицию Евгения Плющенко с сыном на льду.

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