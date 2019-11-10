Лобода в странных очках пожаловалась, что разлюбила Instagram

Светлана Лобода призналась, что у нее совсем не осталось сил на ведение социальных сетей. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Певица пожаловалась, что свой аккаунт она в последнее время ведет совсем неохотно, но доверять эту задачу кому-то другому не решается. Откровение Светлана сопроводила сексуальным фото.

На нем она позирует в лакированном пиджаке и черном бюстгальтере. Дополняют образ крупные очки — стекла у аксессуара красноватые, а массивная оправа состоит из белой и черной окантовки линз. В сочетании с изломанными тонкими дужками очки приобретают футуристический стиль.

Instagram @lobodaofficial

В комментариях поклонники написали, что разделяют опасения своего кумира. Кроме того, фолловеры отметили: им приятно, что Лобода сама пишет посты на своей странице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода и ее продюсер Крапивина отписались друг от друга в Instagram.