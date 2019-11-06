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  4. Поссорились? Лобода и ее продюсер Крапивина отписались друг от друга в Instagram

Поссорились? Лобода и ее продюсер Крапивина отписались друг от друга в Instagram

, 12:09 Фото 169

Фанаты певицы напуганы вероятной ссорой много лет работавших вместе женщин.

Фото: Instagram @natellakrapivina

Поклонники Лободы бьют тревогу: судя по всему, певица рассорилась со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Женщины отписались друг от друга в Instagram после десяти лет плодотворной совместной работы.

Кроме того, сама Крапивина сменила информацию в «шапке» профиля — теперь вместо «продюсер Л.» на странице значится просто «продюсер». Лобода же в качестве заглавной фразы написала «Спокойно, страна!». При этом изменения заметны не только в соцсетях. Крапивина, которая всегда присутствовала на концертах своей подопечной, проигнорировала ее выступление в Дубаи, сообщает Teleprogramma.pro.

Instagram @natellakrapivina

Поклонники принялись заваливать Нателлу вопросами в комментариях, но она игнорирует послания фолловеров, предоставляя им самостоятельно строить догадки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода с полуобнаженной грудью смутила фанатов.

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