Поссорились? Лобода и ее продюсер Крапивина отписались друг от друга в Instagram

Поклонники Лободы бьют тревогу: судя по всему, певица рассорилась со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Женщины отписались друг от друга в Instagram после десяти лет плодотворной совместной работы.

Кроме того, сама Крапивина сменила информацию в «шапке» профиля — теперь вместо «продюсер Л.» на странице значится просто «продюсер». Лобода же в качестве заглавной фразы написала «Спокойно, страна!». При этом изменения заметны не только в соцсетях. Крапивина, которая всегда присутствовала на концертах своей подопечной, проигнорировала ее выступление в Дубаи, сообщает Teleprogramma.pro.

Instagram @natellakrapivina

Поклонники принялись заваливать Нателлу вопросами в комментариях, но она игнорирует послания фолловеров, предоставляя им самостоятельно строить догадки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода с полуобнаженной грудью смутила фанатов.