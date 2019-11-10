Украинский долг войны: робкие шаги к миру при рекордном бюджете на военные нужды

В эту субботу в районе Петровского начался отвод войск на линии разграничения между ДНР и Украиной.

9 ноября Донецк и Киев обменялись специальными сигналами. С обеих сторон в 13.00 по московскому времени были выпущены белые ракеты. А после началось движение техники и личного состава. Глубина отвода до одного километра. Процесс будет идти три дня. Надеемся, что за это время никаких провокаций не случится, а на востоке Донбасса стихнут взрывы и выстрелы.

А еще надеемся на то, что эта процедура станет еще одним шагом на пути к нормандскому диалогу. Хотя что-то слабо верится, что в Киеве готовятся к мирному процессу. На этой неделе кабинет министров переписал бюджет Украины на 2020-й год. Он стал рекордным! Нет, не по социальным статьям. До этого властям пока нет дела. В новом бюджете заложена рекордная за всю историю цифра на военные нужды. Вместе с выплатой госдолга это 60 процентов всех расходов!

Обещанный в несколько раз рост зарплат и пенсий откладывается. А ведь в своей предвыборной программе Зеленский заявлял, что учителя будут получать по четыре тысячи долларов в месяц! Но нет, деньги идут на войну. А впереди еще и отопительный сезон. Причем местные власти уверяют, что российский газ им не нужен. Мол, бывших запасов хватит. Только пусть они объяснят это пенсионеркам в Львовской области, которые благодаря политике Киева остались без тепла накануне зимы.

Алексей Полторанин продолжит.

«Пойдемьте, уголек отнесем ваш».

«Не. Я отнесу сынок!»

«А куда несете?»

«Да в навесной сарайчик».

Пока в доме бабы Гали из прифонтрового поселка Зайцево тепло. Но уже скоро без этого угля не обойтись, потому что впереди — слякоть, зима и неопределенность.

Поселок Зайцево разделен фронтом на две части. Треть поселка — это территория ДНР. Остальная часть контролируется украинскими силовиками. До их позиций вот с этой точки метров 400.

Несмотря на начавшееся разведение сил, здесь, в Зайцево, ВСУ продолжают рыть окопы и стягивают артиллерию. Техникой, боеприпасами и продовольствием они, похоже, будут обеспечены до конца будущего года. На войну в 2020-м Украина собирается потратить рекордные для бюджета страны деньги.

«В целом, в соответствии с нашими стратегическими планами на безопасность страны выделяется 5,45% от прогнозируемого ВВП — это 245,8 миллиарда гривен», — заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

245 миллиардов гривен — это 600 миллиардов рублей. Из них чуть половина — бюджет самого министерства обороны. Остальное — Всяческие МВД, СБУ ГПУ — всевозможные внутренние силовики и разведка. В документе прописали что на закупку вооружения и техники потратят 9 миллиардов гривен — в три раза больше, чем в этом году. Пару миллиардов говорят, что направят на жилье для военных и строительство инфраструктуры. Остальное пойдет на иные нужды, но все равно военные. В совокупности на войну во всех ее проявлениях запланировали 20 процентов от всего бюджета.

«Для меня вот такой бюджет является прямым продолжением „порошенковской“ политики — милитаризация Украины, а точнее набивания своих карманов за счет оборонного бюджета», — уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Но воинственные патриоты зря радуются такому сильному акценту на агрессию. Раньше тоже выделялись миллиарды… но они все растворились по дороге к фронтам. Бойцы ВСУ продолжают есть тушенку с червями, покупать себе сами форму. И чинить на свои кровные оставшиеся еще после советского союза самоходки и танки. Например, легендарный харьковский завод за последние десять лет выпустил единственный танк. Президент Зеленский этому удивился и даже вспомнил с ностальгией, что неожиданно — советский союз — точнее привел его в пример и призвал равняться на славное прошлое.

«Один танк. Да, для ВСУ! А статистика такая, что в советское время было 900 танков в год», — возмутился Зеленский.

С такой статистикой «Укроборнпром» даже концерном назвать сложно. Концертом — да.

«Участник державного концерта Укроборнпром», — оговорился в речи президент Украины.

Хорошо. С войной в правительстве разобрались и обнадежили граждан, что скоро будет как в старые добрые советские времена и танков много и солдаты обуты и одеты. Казалось бы, остальные три четверти бюджета пойдут на нужды граждан и это хорошая новость — но нет. Украина в долгах по самое горло с самого майдана. 37% бюджета или 438 миллиардов гривен — это деньги, которые вернут ВМФ, и кстати сразу же возьмут обратно 300 миллиардов. Итого война и долги это 57% всех расходов страны.

«Это же деньги фактически выброшенные в туалетную выгребную яму, они не приведут к созданию добавленной стоимости, к созданию новых продуктивных рабочих мест, это все деньги, которые заберут у малого бизнеса», — считает политолог Олег Соскин.

Остаток уже точно на украинцев, могли подумать украинцы, но тоже нет. Это, в том числе содержание аппарата президента, рады, и прочее, прочее, прочее. А вот оставшиеся после, крохи, это как раз пенсии, социальные пособия, ямочный ремонт дорог. И вся эта картина дико отличается от размышлений уже в должности президента. Как, например, вот этого.

«Минимум прожитковый минимум 4300», — заявил Зеленский.

В следующем году прожиточный минимум повысится. Однако, составит 2027 гривен. А зарплаты вырастут всего на девять процентов.

«Повышения зарплат будет, но не такие какие мы хотели. Для того, чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста», — оправдывается премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На пенсии деньги соскребали по всему бюджету. Не доскребли — их проиндексируют, внимание— на 131 гривну — это 340 рублей. На коммуналку денег тоже пожалели. Обещали платежи сократить и не смогли. И это при том, что 45% украинцев тратит всю свою зарплату и пенсии на оплату услуг ЖКХ.

«На сегодняшний день, есть все возможности для снижения этих тарифов, есть возможность снижения цены на газ для украинских потребителей, на уголь, на электроэнергию. Но судя по всему произошла смена только конкретных персон отвечающих за направление в нужное русло финансовых потоков», — поясняет политолог Аленсандр Дудчак.

Пока жители наивно ждут снижения тарифов некоторые должники срывают гнев из-за крупных сумм в квитанциях на окружающих. В Киеве к неплательщику пришли соседи — попросили погасить долги.

«Пошел вон отсюда!»

И, казалось бы, Зеленский на которого возлагали столько надежд должен понимать чаяния граждан как никто другой. Ведь он так тонко чувствовал настроения людей в прошлом.

«За что счет?»

«За свет, за газ, за воду».

«Да ты самоубийца».

Нет в бюджете денег ни на что, из того, что действительно нужно простым жителям. Например, на программу реконструкции на 70% изношенного жилья.

«Это все досталось нам от советского союза безусловно деньги никто не вкладывает. Износ капитальный сумасшедший более 70%», — поясняет политолог Александр Скубченко.

На прифронтовых территориях тем временем, работают киевские журналисты. Они очень интересуются мнение местных жителей о политике украинских властей. Позавчера узнали.

«Ты ж понимаешь, у нас Украина с тобой разная. У тебя, допустим, фашистская Украина, а у меня нормальная Украина. Ну, к примеру, судя по тому как ты говоришь, нормальная? Ну, нормальная Украина. У нас в городе была тишина, покой. Когда какие-то праздники, милиция ходила, там дорогу перекроют и все. А сейчас стоят дебилы с автоматами».

Это интервью в эфир украинского канала так и не вышло, но просочилось в интернет. А обескураженный журналист Владислав Круглов призвал СБУ обратить внимание на этого мужчину. Некоторые горожане теперь сообщают в сети о возможном аресте жителя. который честно высказал свое мнение. Кажется, спецслужбы изо всех сил стремятся отработать и оправдать аванс, полученный от властей. И у них это получается.