Диагноз Альянса: приведет ли «смерть мозга» НАТО к рождению новой жизни

Украине на этой неделе снова пообещали, что рано или поздно, но страна станет членом НАТО. Сам Йенс Столтенберг заявил. Правда, когда, не уточнил. А еще посоветовал сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности. В общем завтраками кормят. А ведь на Украине так надеются.

Тут еще всех не на шутку переполошил Эммануэль Макрон. Французский президент сказал, что мир переживает «смерть мозга» НАТО. Конец цитаты. И Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по альянсу.

Что тут началось! Ангела Меркель заявила, что Макрон использовал резкие слова, так нельзя! А сам генсек НАТО признал, что между союзниками есть расхождения во мнениях, например, по поводу ситуации на севере Сирии или изменения климата. Так. Можно с этого места поподробней? Климат? Военный альянс теперь и за среднегодовую температуру на планете отвечает? Или мы что-то пропустили? Они если и создают климат, то «только климат холодной войны». Поэтому не удивляйтесь, когда друзья по альянсу раздают друг другу смертельные диагнозы.

«Что касается медицинских вопросов, ну знаете, по части диагнозов я не хотел бы вступать в полемику. Макрон почувствовал, что этот диагноз на лицо. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, потому что он представляет страну, которая является одним из лидеров североатлантического альянса», — прокомментировал заявление французского президента министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Макрон, понятно, тоже в свои игры играет. Помните он тут замену НАТО придумал. Француз уверен, что европейские страны должны создать единые вооруженные силы, не зависящие от США и действующие суверенно. И что-то мне подсказывает, что штаб-квартира новой структуры будет находиться в Париже. И я уже готов принимать ставки на кандидатуру главнокомандующего. Был же генерал де Голль, можно и маршала Макрона придумать.

Кстати, армия ему нужна для защиты от России, Китая и даже США… От России… Все-таки это беспроигрышный вариант — русская угроза. Везде доезжает. И это при том, что мы все время повторяем — наша доктрина не предусматривает агрессии. А новейшее и уникальное оружие создается исключительно для сдерживания. Особенно когда вчерашние партнеры плевать хотели на совместные договоры.

Об этом Владимир Путин еще раз напомнил в эту среду на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности. Говоря о развитии нашей армии и флота, президент подчеркнул, что мы намерены наращивать оборонный потенциал. И ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого вооружения, которого пока нет у других стран.

«Кстати говоря, это не повод для того, чтобы кому‑то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее, для того чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», — заявил президент.

И еще о новейшем вооружении. Тут на Западе окончательно согласились с тем, что никаких аналогов российским военным разработкам в мире не существует. Так и говорят — русские опять всех уделали! Авторитетнейший Newsweek буквально препарирует на своих страницах наши Сарматы, Пересветы и Цирконы. И признается, что такого еще никто не делал. То же самое говорят в статье и американские военные эксперты.

Так что все это вместе с руганью по поводу судьбы НАТО говорит о серьезном кризисе в блоке. А одной Украиной сыт не будешь. Такими темпами в альянсе останутся такие страны, как Эстония или Латвия с их тремя самолетами и целой тысячей солдат. И еще цитата от генсека НАТО, сейчас поймете почему. Столтенберг заявил, что стена в Берлине три десятилетия назад была разрушена силой западных ценностей.