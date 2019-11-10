Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко

Известная российская телеведущая Яна Рудковская сделала шокирующее заявление на реалити-шоу Ксении Собчак. В эфире программы звезда сообщила, что решила расстаться со своим супругом Евгением Плющенко.

«Мы решили расстаться», — произнесла знаменитость.

Поклонники отказываются верить в то, что новость о распаде одной из красивейших пар шоу-бизнеса — правда. Некоторые предположили, что Рудковская имела в виду временную разлуку со своим мужем или сказала это на эмоциях.

Однако большая часть все-таки поверила в то, что теледива не шутила, и их отношения с Плющенко действительно зашли в тупик. Сделать такой вывод фанатов заставил тот факт, что фигурист, вместо того, чтобы провести время с супругой, предпочел отдохнуть самостоятельно. В свою очередь, Рудковская в одиночестве отправилась в Сочи на фестиваль «Новая волна», где встретила старого знакомого и даже осталась с ним наедине в отеле.

Так или иначе, на вопросы комментаторов в социальных сетях знаменитости не отвечают, а подписчики тем временем не теряют надежды, что расставание Плющенко и Рудковской — просто миф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сыновья Рудковской отказались сниматься в шоу Собчак.