Ученые научились производить водку из воздуха

Американская компания Air Co разработала сенсационную технологию изготовления водки из воды и воздуха. В ходе эксперимента ученые доказали, что с помощью электричества углерод можно превратить в чистейший этанол. По словам специалистов, в результате каталитической реакции атомы углерода, кислорода и водорода повторно соединяются, вследствие чего производится спирт.

«Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, но делает это более эффективно», — цитирует журнал «Популярная механика» технического директора Air Co Стаффорда Шихана.

Исследователи пояснили, что подобный способ производства алкогольного напитка благоприятно влияет на экологию планеты. В ходе изготовления водки углерод забирается из окружающей среды, тем самым очищая воздух. Кроме того, машина, превращающая воздух в водку, работает на солнечной энергии, что также является ее преимуществом по сравнению с традиционными способами производства напитка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на крепкий алкоголь вырастут с 2020 года.