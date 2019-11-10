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Ученые научились производить водку из воздуха

, 9:04 | Карина Бернтгольц Видео 33

Секрет кроется в том, что с помощью электричества углерод превращается в этанол.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jaap Arriens

Американская компания Air Co разработала сенсационную технологию изготовления водки из воды и воздуха. В ходе эксперимента ученые доказали, что с помощью электричества углерод можно превратить в чистейший этанол. По словам специалистов, в результате каталитической реакции атомы углерода, кислорода и водорода повторно соединяются, вследствие чего производится спирт.

«Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, но делает это более эффективно», — цитирует журнал «Популярная механика» технического директора Air Co Стаффорда Шихана.

Исследователи пояснили, что подобный способ производства алкогольного напитка благоприятно влияет на экологию планеты. В ходе изготовления водки углерод забирается из окружающей среды, тем самым очищая воздух. Кроме того, машина, превращающая воздух в водку, работает на солнечной энергии, что также является ее преимуществом по сравнению с традиционными способами производства напитка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на крепкий алкоголь вырастут с 2020 года.

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