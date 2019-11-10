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  4. «Будет интересный роман»: Астролог предсказала Бузовой встречу суженого в этом году

«Будет интересный роман»: Астролог предсказала Бузовой встречу суженого в этом году

, 12:15 | Алиса Маркова Видео 23

Поющей телеведущей приписывают роман с блогером Давидом Манукяном. Однако ни сама Ольга, ни ее представители эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 666

Астролог Лилия Любимова увидела на звездном небе предсказание для Ольги Бузовой. По ее словам, в этом году звезда «Дома-2» точно найдет свою любовь.

«У нее будет какой-то интересный для нее роман. Причем, возможно, это человек, которого она уже знает. Ей нужен какой-то очень творческий человек, может быть, какой-то нестандартный режиссер, может, человек одной с ней профессии. Такой классический серьезный муж-бизнесмен ей не подойдет. Он с ней не сможет ужиться, она — с ним», — убеждена астролог Лилия Любимова.

Пока же звезде приписывают Роман с блогером Давидом Манукяном. Он снялся в одном из последних клипов певицы. Ольгу и Давида не раз замечали вместе. Некоторые даже считают, что именно он подарил артистке помолвочное кольцо. Однако по словам директора Бузовой, для певицы это кольцо ничего не значит.

Ранее в интервью «Светской хронике» телеведущая рассказала, какими качествами должен обладать идеальный мужчина.

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