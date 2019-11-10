«В нашей семье будет пополнение»: Жена внука Пугачевой запутала фанатов

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова устроила в Instagram-сторис викторину «Правда и ложь». Модель Алена Краснова назвала несколько фактов о своей жизни и предложила поклонникам угадать, какие из них являются достоверными, а какие — нет.

Один из самых любопытных пунктов игры прозвучал так: «В нашей семье будет скоро пополнение». Большинство фанатов определили его как неверный, ведь совсем недавно Никита Пресняков утверждал, что еще не готов стать отцом.

Однако оказалось, что Краснова не соврала. Она подвела итоги викторины в Instagram и назвала ошибочные суждения. Увидев, что среди них не было факта о пополнении в семье, подписчики были крайне удивлены и принялись поздравлять модель, подозревая, что она находится в положении.

Однако девушка домыслы фолловеров опровергла. Она не стала отрицать, что новость о расширении семейства — правда, однако намекнула, что речь идет не об их с Пресняковым детях.

«Не меня пока что», — ответила звезда подписчице, спросившей, можно ли ее уже поздравить.

Instagram @alenaakrasnova

Ответ светской львицы заинтриговал фолловеров, однако, о ком идет речь, Краснова не пояснила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена внука Пугачевой впервые заговорила о детях.