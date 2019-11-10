  1. Пятый канал
  4. «В нашей семье будет пополнение»: Жена внука Пугачевой запутала фанатов

«В нашей семье будет пополнение»: Жена внука Пугачевой запутала фанатов

, 15:53 | Карина Бернтгольц Фото 330

Алена Краснова намекнула на то, что ее семейство вскоре расшириться, однако на вопросы о своей беременности ответила отрицательно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова устроила в Instagram-сторис викторину «Правда и ложь». Модель Алена Краснова назвала несколько фактов о своей жизни и предложила поклонникам угадать, какие из них являются достоверными, а какие — нет.

Один из самых любопытных пунктов игры прозвучал так: «В нашей семье будет скоро пополнение». Большинство фанатов определили его как неверный, ведь совсем недавно Никита Пресняков утверждал, что еще не готов стать отцом.

Однако оказалось, что Краснова не соврала. Она подвела итоги викторины в Instagram и назвала ошибочные суждения. Увидев, что среди них не было факта о пополнении в семье, подписчики были крайне удивлены и принялись поздравлять модель, подозревая, что она находится в положении.

Однако девушка домыслы фолловеров опровергла. Она не стала отрицать, что новость о расширении семейства — правда, однако намекнула, что речь идет не об их с Пресняковым детях.

«Не меня пока что», — ответила звезда подписчице, спросившей, можно ли ее уже поздравить.

Instagram @alenaakrasnova

Ответ светской львицы заинтриговал фолловеров, однако, о ком идет речь, Краснова не пояснила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена внука Пугачевой впервые заговорила о детях.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!

Последние новости

17:05
Диагноз Альянса: приведет ли «смерть мозга» НАТО к рождению новой жизни
16:47
«Это очень смешно!» Гагарина и Варнава повеселили фанатов мини-заговором
16:40
Чисто петербургское убийство: все детали жуткого преступления профессора СПбГУ
16:22
Главный пиарщик Зеленского ушел с поста лидера «Слуги народа»
16:06
Украинский долг войны: робкие шаги к миру при рекордном бюджете на военные нужды
15:53
«В нашей семье будет пополнение»: Жена внука Пугачевой запутала фанатов

Сейчас читают

«Я ее просил, чтобы ушла»: брат расчлененной Соколовым девушки рассказал о последних часах ее жизни
Фанаты переживают за отношения Рудковской и Плющенко
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев