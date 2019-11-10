«Жалко смотреть»: Кристину Асмус отчитали за слезы в эфире

Кристина Асмус по-прежнему вынуждена бороться с негативом, поступающим в ее адрес после съемок в эротической сцене. Хейтеры высказываются по любому поводу и под каждой ее публикацией — новый пост в Instagram не стал исключением.

Актриса опубликовала совместную фотографию с мужем — юмористом Гариком Харламовым. Супруги смотрят в камеру и улыбаются. Однако возмущенные участием Асмус в откровенной сцене пользователи не поверили в искренность их чувств. В комментариях юзеры посоветовали паре обратиться к психологу, чтобы поработать над отношениями.

Instagram @asmuskristina

«Посмотрела интервью на радио, очень рекомендую сходить к психологу, у вас много внутри боли, которая вырвалась наружу из-за хейта в вашу сторону. Вы очень зависимы от мнения людей, это надо исправлять. На вас жалко смотреть», — высказалась одна из подписчиц Кристины, передает издание «Дни.ру».

Речь идет о выступлении Асмус на радиостанции — несколько дней назад актриса дала развернутое интервью, в котором, в том числе обсуждалась и реакция россиян на постельную сцену в фильме «Текст». Как писал ранее 5-tv.ru, разговоры о фильме довели Кристину Асмус до слез.