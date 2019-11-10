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  4. «Двойной удар»: Лера Фрост потеряла малыша от умершего Паши «Фейсконтроль»

«Двойной удар»: Лера Фрост потеряла малыша от умершего Паши «Фейсконтроль»

, 19:26 | Анастасия Игонина 121

Модель не афишировала имя отца не рожденного ребенка вплоть до его смерти.

Фото: Instagram @pashafacecontrolll

Звезда «Дома-2» Лера Фрост призналась, что потеряла ребенка от Павла «Фейсконтроль» Пичугина. Звезда столичной клубной жизни скончался 9 ноября.

Некоторое время назад модель сообщила о беременности, однако имя отца предпочла скрыть. Но после смерти Павла решила сказать правду — именно он был отцом не родившегося ребенка.

Лера и Паша познакомились около года назад. Роман развивался стремительно — и через короткое время выяснилось, что девушка в положении. По словам Фрост, ее возлюбленный был счастлив — он мечтал о семье. Всем своим знакомым мужчина рассказывал, что скоро станет отцом. Лере такая словоохотливость бойфренда не нравилась. На этой почве у пары случилась крупная ссора.

«У меня начал болеть живот, но ему я ничего не говорила. На нервной почве у меня произошел выкидыш. Естественно, во всех смертных грехах был обвинен Паша», — поделилась модель с изданием StarHit.

После известия о смерти экс-возлюбленного Лера находится в стрессовом состоянии. Девушка отмечает, что из-за всей этой истории получила «двойной удар». До сих пор модель не может поверить в то, что Павла больше нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве скончался Павел «Фейсконтроль» Пичугин.

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