Видео: сын Рудковской и Плющенко покорил испанцев блестящим выступлением на льду

Александр Плющенко, известный в сети как Гном Гномыч, с успехом выступил на ледовой арене в Малаге, Испания. Шестилетний фигурист представил трехминутный номер перед 11-тысячной аудиторией и сорвал бурные аплодисменты.

Большую часть программы ребенок откатал сольно, демонстрируя основные элементы фигурного катания. В финале к нему присоединился отец, Евгений Плющенко. Вместе с трехкратным чемпионом мира мальчик выполнил несколько парных прыжков, вращений и комбинаций шагов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 10 Ноя 2019 в 4:00 PST

Видео с ледового шоу герой вечера выложил на своей странице в Instagram. Восхищенные фанаты забросали его комплиментами. В комментариях подписчики отметили, что наследник прославленного фигуриста из забавного Гном Гномыча превратился в настоящего спортсмена.

«Супер, умница! Красавчик!»

«Браво, Саша, ты супер-ребенок, я горжусь тобой и восхищаюсь, ты самый лучший!»

«Мурашки по телу! Получила огромное удовольствие от просмотра»;

«Наш бушующий чемпион и настоящий! За этими титулами колоссальный труд и преодоления. Это уже не Гном Гномыч, а Александр Плющенко», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Плющенко-младший пытается повторить трюк фигуриста.