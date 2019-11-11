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  4. Самым пьющим государством мира оказалась Литва. Россия на седьмом месте

Самым пьющим государством мира оказалась Литва. Россия на седьмом месте

, 9:16 | Валентин Черников Видео 67

В составленном рейтинге РФ делит позицию с Венгрией с показателем 11,1 литра алкоголя на человека в год.

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, /Савостьянов Сергей, /ZEUS, /Григорьев Максим, /Коротаев Артем

Эксперты представили рейтинг самых пьющих стран мира. Результаты исследования опубликовала Организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце». Государством с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения стала Литва. В среднем там выпивают 12,3 литра в год.

В пятерке лидеров следом за Литвой оказались Австрия, Франция, Чехия и Люксембург. Шестое место поделили Латвия и Ирландия. Россия вместе с Венгрией расположилась на седьмой строчке с показателем 11,1 литра алкоголя на душу населения. Восьмую, девятую и десятую позиции соответственно заняли Германия, Португалия и Польша.

Самой трезвой страной исследователи признали Индонезию. Там употребляют 0,3 литра алкоголя за год. В числе малопьющих также отметили Турцию, Израиль, Индию и Коста-Рику.

Почти во всех рассмотренных государствах из списка, включая Россию, средний показатель потребления спиртного снизился в период с 2007 по 2017 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые научились производить водку из воздуха.

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