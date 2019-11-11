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Прощай, декрет! Родившая первенца Ирина Медведева вернулась к работе

, 8:44 | Карина Бернтгольц Видео 746

Звезда «Шести кадров» стала матерью в июне этого года. Несколько месяцев после этого события она провела во Франции, а сейчас вернулась на родину.

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Фото, видео: Instagram @irina_medvedeva_official

Российская актриса Ирина Медведева, известная как участница юмористического шоу «Шесть кадров», вышла из декретного отпуска. Несколько месяцев назад на свет появился сын звезды, имя которого знаменитость до сих пор хранит в секрете.

Малыш родился в одной из клиник Парижа, куда Медведева уехала сразу после того, как вышла замуж за французского предпринимателя. Первое время после родов 37-летняя артистка находилась рядом со своим супругом, однако недавно приняла решение вернуться на родину и окунуться в работу.

Как пишут 7дней.ru, декретный отпуск звезды длился совсем недолго. Насладившись всеми прелестями материнства, она вернулась к плотному рабочему графику. Сейчас Медведева играет в театре, общается с журналистами и дает сольные концерты.

Судя по странице теледивы в Instagram, ее аудитория поклонников насчитывает несколько тысяч человек и все они желают узнать как можно больше о новорожденном малыше. Однако звезда такими фактами фанатов не балует и лицо наследника публике не показывает. В ее аккаунте есть всего один снимок, на котором можно увидеть силуэт мальчика, но и тот сделан со спины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Медведева показала фото с сыном.

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Прощай, декрет! Родившая первенца Ирина Медведева вернулась к работе

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