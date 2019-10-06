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  4. Актриса Ирина Медведева опубликовала фото с подросшим сыном

Актриса Ирина Медведева опубликовала фото с подросшим сыном

, 14:00 Фото 348

Снимок сделан со спины — артистка до сих пор не желает показывать лицо малыша.

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Фото, видео: Instagram @irina_medvedeva_official

Актриса Ирина Медведева родила своего первенца около четырех месяцев назад. Однако до сих пор знаменитость не показывает лица малыша. Сын 37-летней артистки появился на свет в парижском роддоме. Звезда покинула родину сразу после того, как вышла замуж за французского предпринимателя.

Ирина Медведева опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует, держа младенца на коленях. На фотографии актриса, не желая показывать лицо сына, сидит спиной к камере.

Instagram @irina_medvedeva_official

«Когда мне впервые дали его на руки, была суета. А потом, этой же ночью, мы остались вдвоем в палате. Я долго смотрела на маленький сонный комочек», — написала артистка в соцсети.

Молодая мама рассказала, что не сразу осознала появление чуда в своей жизни. Во время беременности Ирине Медведевой прописали постельный режим, но, несмотря на наличие огромного количества свободного времени, актриса почти не разговаривала с тем, кого носила под сердцем. Звезде не удалось в полной мере насладиться пребыванием в «интересном» положении из-за переживаний.

«Это был стресс — каждый день был на счету. Надо было набрать вес малышу. Он мог появиться в любой момент», — поделилась знаменитость.

Зато после рождения ребенка жизнь Ирины Медведевой заиграла новыми красками. Счастливая актриса с удовольствием делится подробностями первого опыта общения с сыночком.

«Вдруг он открывает глаза и совершенно взрослым взглядом смотрит на меня, как бы говоря: «Я выбрал тебя быть моей мамой!» — утверждает звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Медведева после родов похудела в рекордные сроки.

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