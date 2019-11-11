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Автомобили в России дорожают при падении спроса. Почему?

, 8:37 | Василий Заика Видео 56

По мнению аналитиков, автоконцерны вынуждены включать растущие издержки в стоимость машин.

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Фото, видео: ТАСС/Красильников Станислав

Увеличение цен на автомобили в России неуклонно продолжается, несмотря на снижение спроса. Как пишет «КоммерсантЪ», в некоторых случаях рост стоимости достигает 10% от прошлогодних показателей.

По мнению аналитиков, подобная ситуация на рынке обусловлена тем, что автоконцерны вынуждены включать растущие издержки в стоимость машин. Несмотря на это, приобрести автомобиль по цене 2018 года все еще возможно. Производители объявляют о спецпредложениях, а некоторые дилеры, в свою очередь, готовы торговать себе в убыток, лишь бы выполнить поставленный план.

«Большинство брендов повысили цены в начале года в пределах 5%, а суммарно за десять месяцев рост составил 9–10%», — говорится в материале издания.

Так, например, с начала 2019 года стоимость автомобилей Volvo выросла в среднем на 2,5%. Цены на Jeep и Fiat увеличились на 2% и 1,5% соответственно. BMW, в зависимости от модели, подорожали на 1-2,5%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько будет стоить проезд по новой трассе Москва — Петербург.

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