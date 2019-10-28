Государственная компания «Автодор» разрабатывает тарифы на проезд на легковом автомобиле по трассе М-11 Москва — Петербург. Как сообщают «Известия», поездка по новой автомагистрали обойдется водителям в среднем 1,5-2 тысячи рублей.

При этом стоимость проезда будет зависеть от дня недели и наличии транспондера — приспособления, позволяющего оплатить проезд без остановки (в этом случае водителям удастся сэкономить). Цены также будут меняться в зависимости от протяженности участка дороги. Например, путешествие из Москвы в Тверь по трассе обойдется в 870 рублей, а из Твери в Петербург —1150 рублей.

Отмечается, что нововведение коснется только легковых автомобилей первой категории (то есть машин высотой до двух метров и мотоциклов)

Трассу М-11 планируют ввести в эксплуатацию уже в ноябре. Когда работы на всех участках завершатся, магистраль протянется от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Протяженность скоростной ветки составит 669 километров. Доехать из Москвы в Петербург по новой дороге можно будет за пять с половиной часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 3 июля открылось движение по отрезку автомагистрали М-11, соединяющему Клин и Тверь.