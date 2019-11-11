«Почта России» сократит время доставки посылок

Жители РФ смогут получать посылки, отправленные «Почтой Росси», значительно быстрее. С 15 ноября компания вводит новые нормативы скорости доставки посланий на 7800 направлениях.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Почты России» Алексея Скатина, большинство жителей страны будут получать посылки в течение двух дней после отправки. В зависимости от пункта назначения сроки будут варьироваться и в максимальном случае достигать восемь суток.

Время доставки посланий из мегаполисов в города с населением более 100 тысяч человек и обратном направлении займет не больше двух-трех дней. Жители некоторых городов, в которых проживает более полумиллиона человек, смогут получить посылку уже спустя один день после отправки.