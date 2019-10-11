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  4. Отделения «Почты России» в Петербурге столкнулись с новым сбоем

Отделения «Почты России» в Петербурге столкнулись с новым сбоем

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Сотрудники госкомпании не могут назвать сроки восстановления штатного режима работы.

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Отделения «Почты России» в Санкт-Петербурге столкнулись с очередным сбоем в рамках обновления программного обеспечения. Как стало известно 5-tv.ru, горожане второй день не могут отправить посылки.

Сотрудники «Почты России» по-прежнему не готовы принимать посетителей. Двери многих отделений закрыты для клиентов. Сроки восстановления штатного режима работы никто назвать не может. В госкомпании приносят извинения за доставленные неудобства.

На первый сбой горожане пожаловались 10 октября. Вечером того же дня представительница «Почты России» сообщила телеканалу 78.ru, что работа отделений восстановлена. Однако проверить ее слова было сложно: к тому моменту большая часть отделений уже закрылась.

Сбои в работе почтовых отделений спровоцировала установка обновлений единой автоматизированной системы. Инсталляция нужных программ должна упростить работу почты и ускорить обслуживание клиентов.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее суд обязал «Почту России» отреставрировать усадьбу Ломосова в Санкт-Петербурге.

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