Водянова сводила в салон красоты свою 90-летнюю бабушку

Российская супермодель Наталья Водянова из рода долгожителей. На днях ее бабушке Ларисе Гавриловне исполнилось 90 лет, о чем лично сообщила знаменитость на своей странице в Instagram.
«Этой кокетке сегодня 90 лет», — отметила Наталья.
Знаменитая внучка устроила настоящий праздник имениннице. Модель отвела ее в парижский салон красоты. Женщине покрасили волосы, сделали стильную стрижку и укладку.
Поздравить Ларису Гавриловну поспешили многие знаменитости. Модный дизайнер Ульяна Сергеенко и телеведущая Эвелина Хромченко присоединились к поздравлениям.
«С Днем Рождения любимую бабунечку!» — прокомментировала Ульяна.
«Поздравления! Долгих лет, здоровья и радости!» — отметила ведущая «Модного приговора».
Также к поздравлениям долгожительницы присоединились и многочисленные подписчики фотомодели.
«Наташенька, дай Бог здоровья вашей бабушке! Она счастлива, что у ее внучки такое доброе и большое сердце»;
«Исключительно здоровья, здоровья, здоровья!!!»;
«С днем рождения вашу прекрасную бабулечку, Наташа! Крепкого сибирского здоровья и счастья желаю в ее праздник», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что стилист объяснил секрет молодости Натальи Водяновой.