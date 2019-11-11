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  4. Водянова сводила в салон красоты свою 90-летнюю бабушку

Водянова сводила в салон красоты свою 90-летнюю бабушку

, 12:11 | Мия Субботина 222

После посещения модного парижского салона красоты, бабушка знаменитой фотомодели вышла с новой прической.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова из рода долгожителей. На днях ее бабушке Ларисе Гавриловне исполнилось 90 лет, о чем лично сообщила знаменитость на своей странице в Instagram.

«Этой кокетке сегодня 90 лет», — отметила Наталья.

Instagram @natasupernova

Знаменитая внучка устроила настоящий праздник имениннице. Модель отвела ее в парижский салон красоты. Женщине покрасили волосы, сделали стильную стрижку и укладку.

Поздравить Ларису Гавриловну поспешили многие знаменитости. Модный дизайнер Ульяна Сергеенко и телеведущая Эвелина Хромченко присоединились к поздравлениям.

«С Днем Рождения любимую бабунечку!» — прокомментировала Ульяна.

«Поздравления! Долгих лет, здоровья и радости!» — отметила ведущая «Модного приговора».

Также к поздравлениям долгожительницы присоединились и многочисленные подписчики фотомодели.

«Наташенька, дай Бог здоровья вашей бабушке! Она счастлива, что у ее внучки такое доброе и большое сердце»;

«Исключительно здоровья, здоровья, здоровья!!!»;

«С днем рождения вашу прекрасную бабулечку, Наташа! Крепкого сибирского здоровья и счастья желаю в ее праздник», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стилист объяснил секрет молодости Натальи Водяновой.

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