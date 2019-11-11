Российская актриса Ирина Пегова опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, сделанных в московском баре-ресторане. Звезда отправилась в заведение вместе со своим коллегой по цеху Дмитрием Ендальцевым, и, как пояснила сама артистка в подписи к кадрам, осталась там до ночи.

«Картина называется „чего ждем?“ Самый часто задаваемый вопрос киношников! Ночная… в баре… не в итальянском Бари, а в баре», — заметила знаменитость.

На снимках, опубликованных сети, Пегова вместе с Ендальцевым строят рожицы перед камерой. Как можно заметить на фото, перед походом в бар актриса решила поработать над своим образом. Она сделала эффектную прическу, яркий макияж и подобрала массивные аксессуары.

Instagram @pegovairina

Подписчики были очарованы красотой звезды и позавидовали артисту, который в тот вечер находился с ней рядом.

«Невероятная красота и искренность!»

«Какие красавцы!»

«Какие красивые выразительные глаза!»

«Вы всегда очень открытая, естественная, просто супер», — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой.