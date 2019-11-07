  1. Пятый канал
  4. «Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

, 5:26 Фото 60 346

Появление Ирины в нехарактерном для нее бизнес-стиле вызвало бурную реакцию у ее преданных фанатов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова предстала перед подписчиками в новом стильном образе. Актриса примерила амплуа современной бизнес-вумен и поделилась снимками на своей странице в Instagram.

На выложенных фотографиях Ирина позирует в брючном костюме винного оттенка. Образ актрисы дополняют массивные золотые серьги. Подписчикам Пегова показала два образа с разной прической — деловой, с собранными волосами, и более демократичной, в котором волосы артистки распущенны.

«Немного бордо в ленту надо вспрыснуть! Осень же», — комментирует она.

Instagram @pegovairina

Остается неясным, имела ли Пегова ввиду оттенок своего наряда или намекала на французское вино, однако поклонники восприняли публикацию с восхищением.

«Милая, талантливая, женственная и всегда на позитиве!»

«Какая же вы красотка!»

«Нимфа!» — рассыпались фолловеры в комплиментах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова очаровала фанатов образом чеховской барышни.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

6:44
В отношении бывшего собственника особняка Веге возбуждено уголовное дело
6:28
Адвокат Петросяна подарил Степаненко смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей
6:14
На Пятом канале акция «День добрый дел» для Демьяна Демкива
6:01
7 свежих альбомов для вашего плеера — послушайте прямо сейчас
5:44
7 ноября — день, изменивший ход истории: 102 года Октябрьской революции
5:26
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Умер заслуженный артист Александр Михайлов

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев