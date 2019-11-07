Ирина Пегова предстала перед подписчиками в новом стильном образе. Актриса примерила амплуа современной бизнес-вумен и поделилась снимками на своей странице в Instagram.

На выложенных фотографиях Ирина позирует в брючном костюме винного оттенка. Образ актрисы дополняют массивные золотые серьги. Подписчикам Пегова показала два образа с разной прической — деловой, с собранными волосами, и более демократичной, в котором волосы артистки распущенны.

«Немного бордо в ленту надо вспрыснуть! Осень же», — комментирует она.

Instagram @pegovairina

Остается неясным, имела ли Пегова ввиду оттенок своего наряда или намекала на французское вино, однако поклонники восприняли публикацию с восхищением.

«Милая, талантливая, женственная и всегда на позитиве!»

«Какая же вы красотка!»

«Нимфа!» — рассыпались фолловеры в комплиментах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова очаровала фанатов образом чеховской барышни.