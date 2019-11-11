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«Секси-бомбочка»: Семенович зажигает в компании пышногрудых девушек

, 14:00 | Мия Субботина Видео 240

Певица представила фрагмент будущего клипа на новую песню.

Фото: Instagram @ann_semenovich

Певица Анна Семенович обрадовала подписчиков новым постом. Артистка презентовала фрагмент из нового клипа, который будет продолжением истории на песню «Хочешь». В кадре три пышногрудые девушки раскрепощенно двигаются под песню «Секси-бомбочка». Блестящие платья с декольте подчеркивают аппетитные фигуры артисток.

«Любимые, до премьеры клипа на песню „Секси-бомбочка“ осталось 5 дней‼️ Ждете продолжение истории на „Хочешь“? Будет пушка», — прокомментировала пост звезда.

Мимо такого видео не смог пройти певец Николай Басков. Коллега по цеху вместо слов оставил в комментарии эмодзи в виде трех огоньков. Фолловеры же поспешили осыпать комплиментами знаменитость и танцовщиц.

«У вас такой крутой образ в клипе»;

«Девчули, вы супер!!! Класс!!! Браво!»;

«Как я жду. Молодцы, я уверена клип будет огонь», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович примерила образ стюардессы.

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