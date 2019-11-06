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  4. «Первым делом самолеты»: Семенович примерила образ стюардессы

«Первым делом самолеты»: Семенович примерила образ стюардессы

, 16:33 Фото 104

И вот в таком элегантном наряде экс-солистка группы «Блестящие» решила резко пройтись по хейтерам.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович знает свои достоинства и умело ими пользуется. Ее фотографии в облегающих нарядах и с глубоким декольте собирают тысячи лайков на странице в Instagram.

Белый пиджак подчеркивает осиную талию и пышную грудь звезды. Изящный пестрый шарфик сбоку повязан на шее певицы. Образ кокетливой стюардессы завершает темная пилотка без шеврона.

Instagram @ann_semenovich

Под новой публикацией Семенович развернулась дискуссия. В описании фото светская львица призналась, что откровенно недоумевает над теми, кто «тратит свою жизнь на злобные комменты».

«Мне совершенно не понятно, где эти люди черпают столько злости, это как надо быть в себе не уверенным, чтоб ******* другого человека, чувствовать себя легче и лучше!» — делится наболевшим певица.

Поклонники сразу же подхватили волну и поспешили поддержать певицу:

«Вы труженица, постоянно заняты делом, молодежь любит Вас»;

«Мне очень нравится ваши сторис, особенно когда кофе варите, так приятно»;

«Удачи Вам и новых песен», — отметили подписчики теледивы.

Ранее Анна Семенович показала, как выглядела в 18 лет.

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