  1. Пятый канал
  4. Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

, 14:24 | Василий Заика Видео 19

По словам президента России, несмотря на возбужденные уголовные дела, избежать хищений не удалось.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства указал на беспорядок и воровство при строительстве космодрома «Восточный». По словам главы российского государства, несмотря на десятки возбужденных уголовных дел, избежать хищений до сих пор не удалось.

«Воруют — сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что не единожды требовал прозрачности при производстве работ по космодрому в части использования ресурсов, направленных на закупку техники и оборудования. Владимир Путин напомнил, что данный проект «практически носит общенациональный характер» и для его воплощения в жизнь выделяются огромные средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин потребовал от кабинета министров срочно сделать прививки от гриппа.

Читайте также

Глава Калининградской области доложил Путину о состоянии медицины в регионе

Путин обсудил с общественниками доступность и качество медицины в регионах
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

14:24
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
14:10
Водитель Ford протаранил скорую и избил медика в Петербурге
14:00
«Секси-бомбочка»: Семенович зажигает в компании пышногрудых девушек
13:54
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле
13:48
«С чудинкой была»: Соседка выпавшей с из окна женщины с детьми о погибшей
13:36
Путин потребовал от кабинета министров срочно сделать прививки от гриппа

Сейчас читают

Мужу выпавшей из окна женщины с детьми стало плохо на месте трагедии
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев