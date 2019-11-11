Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства указал на беспорядок и воровство при строительстве космодрома «Восточный». По словам главы российского государства, несмотря на десятки возбужденных уголовных дел, избежать хищений до сих пор не удалось.
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Российский лидер отметил, что не единожды требовал прозрачности при производстве работ по космодрому в части использования ресурсов, направленных на закупку техники и оборудования. Владимир Путин напомнил, что данный проект «практически носит общенациональный характер» и для его воплощения в жизнь выделяются огромные средства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин потребовал от кабинета министров срочно сделать прививки от гриппа.