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Водитель Ford протаранил скорую и избил медика в Петербурге

, 14:10 | Карина Бернтгольц Фото 38

По информации очевидцев, инцидент произошел на Московском проспекте возле бизнес-центра.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Жуткий инцидент произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. По информации очевидцев, водитель автомобиля Ford избил врача и протаранил машину скорой помощи. По предварительным данным, конфликт разгорелся по адресу Московский проспект, 46 возле бизнес-центра.

Как сообщают свидетели происшествия, нарушитель попытался скрыться с места ЧП, а после вышел из автомобиля и убежал.

На место оперативно прибыли три машины ДПС и сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столкновении маршрутки и внедорожника под Курском погиб человек. Еще 13 участников происшествия пострадали. Страшная авария произошла 10 ноября на трассе Фатеж — Дмитриев.

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