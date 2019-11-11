Водитель Ford протаранил скорую и избил медика в Петербурге

Жуткий инцидент произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. По информации очевидцев, водитель автомобиля Ford избил врача и протаранил машину скорой помощи. По предварительным данным, конфликт разгорелся по адресу Московский проспект, 46 возле бизнес-центра.

Как сообщают свидетели происшествия, нарушитель попытался скрыться с места ЧП, а после вышел из автомобиля и убежал.

На место оперативно прибыли три машины ДПС и сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столкновении маршрутки и внедорожника под Курском погиб человек. Еще 13 участников происшествия пострадали. Страшная авария произошла 10 ноября на трассе Фатеж — Дмитриев.