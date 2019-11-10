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Видео: один погиб, 13 пострадали в ДТП под Курском

, 21:14 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 67

Выезд внедорожника на «встречку» обернулся смертью одного из пассажиров.

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Фото, видео: 5-tv.ru, МВД РФ

В столкновении маршрутки и внедорожника под Курском погиб человек. Еще 13 участников происшествия пострадали. ДТП произошло 10 ноября на трассе Фатеж — Дмитриев.

Известно, что на автодороге столкнулись микроавтобус марки Peugeot и легковой автомобиль Great Wall Hover. В результате происшествия один из пассажиров иномарки погиб на месте. Еще два человека, находившиеся в машине, госпитализированы. В больницу также доставлены 11 пассажиров маршрутки.

Как сообщает ТАСС, Great Wall по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали четыре человека.

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