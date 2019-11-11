Лобода рассказала, почему женщины любят трагизм и драму

Певица Светлана Лобода выступила на «Золотом Граммофоне» в Петербурге. На красной дорожке певица поделилась своим взглядом на то, почему женщины так любят драму. Видео звезда опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

«Женщины любят драму. Женщины любят трагизм, потому что это нас вдохновляет, это нас разрушает иногда, но дает нам возможность чувствовать себя любимыми и счастливыми» , — отметила знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

На главной музыкальной церемонии артистка появилась в блестящем красном платье необычного дизайна. Пользователи отметили в комментариях, что образ звезды им напомнил русалочку. Также фолловеры подчеркнули, что Светлане очень идет красный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Лобода в странных очках пожаловалась, что разлюбила Instagram.