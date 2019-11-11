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Лобода рассказала, почему женщины любят трагизм и драму

, 14:36 | Мия Субботина 431

Артистка поделилась мнением на музыкальной церемонии «Золотой Граммофон».

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода выступила на «Золотом Граммофоне» в Петербурге. На красной дорожке певица поделилась своим взглядом на то, почему женщины так любят драму. Видео звезда опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

«Женщины любят драму. Женщины любят трагизм, потому что это нас вдохновляет, это нас разрушает иногда, но дает нам возможность чувствовать себя любимыми и счастливыми», — отметила знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

На главной музыкальной церемонии артистка появилась в блестящем красном платье необычного дизайна. Пользователи отметили в комментариях, что образ звезды им напомнил русалочку. Также фолловеры подчеркнули, что Светлане очень идет красный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Лобода в странных очках пожаловалась, что разлюбила Instagram.

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