Двухлетняя дочь Гагариной рассмешила маму «хулиганским» высказыванием

Полина Гагарина опубликовала в Instagram уморительное видео с двухлетней дочкой Мией. Малышка вместе с мамой нежатся в кровати, а маленькая проказница без устали болтает. Некоторые из многочисленных реплик крохи смутили даже ее звездную родительницу.

«Спанч-бобики, спанч-бобики… Спанч-бобики любят пукать!» — довольно заявила Мия.

Мама решила пожурить маленькую дочку, вот только и сама поп-дива еле сдержалась от смеха.

«Как тебе не стыдно? Ты хулиганишь?» — постаралась строго спросить знаменитость.

Маленькая Мия оказалась очень сообразительной девочкой и быстро переделала высказывание на более приемлемое.

«Спанч-бобики очень любят прыгать!» — сказала хитрюшка.

32-летняя Полина Гагарина воспитывает двух детей: 12-летнего Андрея и двухлетнюю Мию. Дочка певицы растет очень активной и обладает потрясающим воображением. Например, чтобы лечь спать, девочка придумала ритуал — сначала должны уснуть все ее игрушки. Из-за этого у ее знаменитой мамы порой возникают проблемы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина показала попытки уложить дочь спать.