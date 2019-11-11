  1. Пятый канал
  4. Двухлетняя дочь Гагариной рассмешила маму «хулиганским» высказыванием

Двухлетняя дочь Гагариной рассмешила маму «хулиганским» высказыванием

, 19:35 | Ниса Мурзанаева Видео 169

Певица попыталась пожурить маленькую Мию, однако девочка оказалась хитрее.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина опубликовала в Instagram уморительное видео с двухлетней дочкой Мией. Малышка вместе с мамой нежатся в кровати, а маленькая проказница без устали болтает. Некоторые из многочисленных реплик крохи смутили даже ее звездную родительницу.

«Спанч-бобики, спанч-бобики… Спанч-бобики любят пукать!» — довольно заявила Мия.

Мама решила пожурить маленькую дочку, вот только и сама поп-дива еле сдержалась от смеха.

«Как тебе не стыдно? Ты хулиганишь?» — постаралась строго спросить знаменитость.

Маленькая Мия оказалась очень сообразительной девочкой и быстро переделала высказывание на более приемлемое.

«Спанч-бобики очень любят прыгать!» — сказала хитрюшка.

32-летняя Полина Гагарина воспитывает двух детей: 12-летнего Андрея и двухлетнюю Мию. Дочка певицы растет очень активной и обладает потрясающим воображением. Например, чтобы лечь спать, девочка придумала ритуал — сначала должны уснуть все ее игрушки. Из-за этого у ее знаменитой мамы порой возникают проблемы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина показала попытки уложить дочь спать.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

20:36
Суд Петербурга приостановил работу магазина «Лента» после массового отравления сотрудников
20:29
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам будет решаться на референдуме
20:22
Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте порассуждала о жизни
20:11
«Он уверен в особом предназначении»: психиатр о любви доцента СПбГУ к Наполеону
20:02
62-летнему сыну Иннокентия Смоктуновского вызвали скорую
19:54
Савельева опубликовала видео с собой на последних месяцах беременности

Сейчас читают

«Могла намеренно провоцировать»: Психиатр о возможных мотивах убийства Соколовым своей студентки
«Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев