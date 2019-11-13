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  4. Фанаты обсуждают необычное платье Лободы на «Золотом граммофоне»

Фанаты обсуждают необычное платье Лободы на «Золотом граммофоне»

, 17:34 | Алиса Старжевская Фото 74

Певица появилась на премии в полупрозрачном алом наряде.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Лызлова; Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода восхитила фанатов ярким образом на премии «Золотой граммофон». Подтянутое тело звезды украшало алое платье на тонких бретельках с пикантным разрезом от самой талии. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Instagram @lobodaofficial

«Как вам мой новый наряд?» — поинтересовалась Лобода на странице в Instagram.

Мнения поклонников разделились — кто-то счел наряд слишком откровенным. А вот коллеги по сцене высказались однозначно.

«Фантастическая, лап», — написала фотомодель Лена Перминова.

«Это мировой уровень!!!» — признался Артур Пирожков.

Образ Светланы Лободы получился смелым, эпатажным и безупречным. Однако фанаты предположили, что он может быть неудобен.

«Платье шикарное. Но судя по видео, лямки не очень комфортные».

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина отписались друг от друга в Instagram.

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