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  4. Должник зарезал потребовавшего с него долг коллектора-добровольца

Должник зарезал потребовавшего с него долг коллектора-добровольца

, 19:22 | Светлана Александрова Фото 221

Преступление было совершено в подмосковной Ивантеевке, подозреваемый задержан.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Должник, по версии следствия, убил ножом пришедшего потребовать от него долг мужчину. Трагедия произошла в ночь на понедельник в подмосковной Ивантеевке. Как стало известно 5-tv.ru, 24-летний подозреваемый задержан.

По предварительной информации, ранее не судимый гражданин задолжал деньги, а погибший выступил в роли коллектора по поручению своего знакомого. В ходе ссоры молодой человек схватил тесак и нанес своему оппоненту удар в живот. От полученного ранения тот скончался на месте. Другие подробности происшествия пока не известны. Правоохранительные органы проводят расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении на жителя Подмосковья и его девятилетнюю дочь, которых обстреляли люди, требовавшие вернуть долг банку.

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